Ярославль, , 13:21 — REGNUM На ПАО «Славнефть-ЯНОС» прошли пожарно-тактические учения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Учения на ЯНОСе Славнефть-ЯНОС

Мероприятие организовано на территории ПАО «Славнефть-ЯНОС» по инициативе главного управления МЧС России по Ярославской области. Оно проходило в рамках инспекторской проверки отработки вопросов организации взаимодействия и управления силами и средствами Ярославского гарнизона пожарной охраны и действий сотрудников НПЗ при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В учениях приняли участие 13 пожарных подразделений, 37 единиц техники, 162 человека личного состава. В рамках мероприятия проверялись актуальность и готовность плана эвакуации, состояние пожарного водоснабжения, степень боевой готовности, организационных и практических навыков при тушении пожаров на подобных объектах личного состава завода, дежурных караулов, подразделений Ярославского местного пожарно-спасательного гарнизона (МПСГ), оценивался уровень готовности технических средств в случае возникновения угрозы пожара на предприятии и скорость проведения первоочередных аварийно-спасательных работ. Отдельно оценили согласованность взаимодействия личного состава подразделений управления МЧС по Ярославской области со службами ПАО «Славнефть-ЯНОС» и города Ярославля.

Пожарно-тактические учения состоялись на установке предприятия по производству элементарной серы. Установки для учений была выбрана не случайно. Объект относится к взрывоопасным и пожароопасным объектам, так как в технологическом процессе получения серы и очистки отходящих газов выделяются горючие и взрывоопасные вещества, такие как сероводородный газ, топливный газ, жидкая сера и другие.

Отработка задачи Славнефть-ЯНОС

Для отработки задач пожарно-тактического учения была разработана легенда: произошла разгерметизация трубопровода с сероводородом диаметром 250 мм. Дополнительно в результате отсутствия противооткатных башмаков произошло самопроизвольное движение 1-й железнодорожной цистерны с жидкой серой, находящейся на запасном пути. Вследствие столкновения с составом, стоящем на том же пути, произошла разгерметизация цистерны с последующим возгоранием общей площадью порядка 100 м2 с угрозой распространения огня на основной железнодорожный состав.

Участниками устранения условной опасности стали военизированный газоспасательный отряд ПАО «Славнефть-ЯНОС», первым прибывший на место. Спасатели провели обследование территории установки на наличие загазованности и пострадавших, которые были эвакуированы из опасной зоны с последующим оказанием первой помощи. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации присоединились отделения Государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Центр обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям», дежурный караул специализированной пожарно-спасательной части, устранивший утечку сероводорода на трубопроводе диаметром 250 мм путём наложения герметизирующего бандажа.

Участники учений Славнефть-ЯНОС

По завершению учений состоялось обсуждение действий всех подразделений и подведение итогов мероприятия. Вывод — сил и средств личного состава оперативных служб ПАО «Славнефть-ЯНОС» и гарнизона пожарной охраны Ярославля достаточно для проведения действий по тушению пожара и устранению возможных последствий чрезвычайных ситуаций.