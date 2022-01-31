Нижний Тагил, Свердловская область, 31 января, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В воздухе Нижнего Тагила Свердловской области не выявили превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Пробы брали на улице Пархоменко и Уральском проспекте. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Смог

Тем не менее, жители Нижнего Тагила продолжают жаловаться на сильный химический запах. Кроме того, они сетуют на головную боль и тошноту.

Отметим, в городе объявили неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. Такие условия сохранятся до 20 часов 31 января, сообщили в ФГБУ «Уральское УГМС».