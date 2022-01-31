Чебоксары, , 13:18 — REGNUM В Чувашии ожидается новая порция снегопадов с усилением ветра. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Иней в Чебоксарах Наталия Николаева © ИА REGNUM

По его словам, вечером и ночью 31 января под влиянием атлантического циклона пройдут снегопады с метелями с порывами ветра до 15 м/с.

1 февраля в тёплом секторе циклона возможно кратковременное потепление до плюсовых значений: снег станет мокрым. В тылу ложбины спустится холодный воздух, который станет причиной развития южного циклона, а тот, в свою очередь, принесёт осадки. По предварительным расчётам, 2 — 4 февраля в юго-восточной части республик будет идти снег и похолодает до −5…−10 градусов мороза.

Ожидается, что 5 — 6 февраля ветер стихнет, снегопады прекратятся, и выглянет солнце. Днём будет в среднем — 10 градусов, по ночам температура будет опускаться до — 20 градусов мороза.

Синоптик-любитель полагает, что снегопады вернутся 7 — 8 февраля.