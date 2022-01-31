Нижний Новгород, , 13:18 — REGNUM Среди жителей Нижегородской области, получивших положительный результат теста на коронавирус, 14% составляют привитые. Об этом сообщил глава области Глеб Никитин, отвечая на вопросы пользователей на своей странице в Instagram.

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В это число также входят и граждане, которые сделали прививку от коронавируса более шести месяцев назад.

«А среди госпитализированных всего 4% привитых. И это при 1,8 млн вакцинированных по всей области», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, нижегородские поликлиники на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом и всплеска ОРВИ переведены на усиленный режим работы. Рабочий день начинается в 6:30 и заканчивается в 23 часа. Частично неотложная помощь оказывается силами поликлиник и в ночное время, когда требуется неотложная помощь и детям, и взрослым для того, чтобы снизить температуру либо проконсультировать.

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