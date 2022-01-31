Абу-Даби, , 13:19 — REGNUM Президент Израиля Ицхак Херцог впервые в истории посетил Объединённые Арабские Эмираты. Об этом сообщает официальная газета Sahifa al-Ittihad.

ОАЭ

По данным журналистов, Херцог прибыл в Абу-Даби утром 31 января и провёл ряд встреч с представителями правительства ОАЭ. Президент Израиля осудил нападение йеменских повстанцев хуситов на Абу-Даби, которое произошло накануне его визита.

«Я хочу подчеркнуть, что мы полностью поддерживаем ваши требования безопасности, и мы осуждаем любые посягательства на ваш суверенитет во всех формах и на всех языках», — сообщил Херцог наследному принцу шейху Мохаммеду бен Заиду Аль Нахайану.

Херцог также подчеркнул, что отношения между двумя странами динамично развиваются, а торговый оборот между ОАЭ и Израилем в 2021 году превысил 1$ млрд.