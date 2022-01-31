Вена, , 13:15 — REGNUM При необходимости в антироссийские санкции Европейского союза должен входить вопрос об эксплуатации газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом 31 января заявил вице-канцлер Австрии и лидер «Зеленых» в стране Вернер Коглер в эфире телеканал ORF 2.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

Как отметил Коглер, вопрос о трубопроводе входит в повестку дня внешней политики Европы и являющиеся партнёрами по правительственной коалиции Австрии «Зеленые» и Австрийская народная партия в данный момент расставляют свои акценты в отношении него.

Также австрийский вице-канцлер указал, что на данный момент эксплуатация газопровода еще не началась и наполненность хранилищ газа, по его мнению, произошла по другим причинам.

«Мы до сих пор жили без него (СП-2)», — пояснил он.

«Но в конечном итоге дойдет до того, — это оценка «Зеленых», — что Австрия в европейском взаимодействии и (Евро) союз должны договориться прежде всего с Германией. И тенденция, — я это приветствую, — определенно идет в том направлении, что если угрожать санкциями, то надо угрожать правдоподобно, тогда он («Северный поток — 2») должен быть включен в них (санкции против России)», — добавил Коглер.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что пока не получили все необходимые документы по германской дочерней компании Nord Stream 2 AG, что необходимо для сертификации «Северного потока — 2».