Уфа, , 13:17 — REGNUM 12 бездомных собак отловили после нападения животных на школьника в Уфе. Об этом 31 января сообщает пресс-служба городской администрации.

Бездомные собаки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сообщается, что после инцидента с бродячими животными, который произошел в Кировском районе на улице Айской, были проведены рейды, в результате было отловлено 12 безнадзорных собак.

Отмечается, что специалисты применяют гуманные способы поимки при помощи инъекций со снотворным. Животных осматривает ветеринар, проводится обработка от паразитов, вакцинация, стерилизация или кастрация. После этого собаку возвращают в среду обитания со специальной биркой на ухе. В случае, если животное проявляет агрессию, то его оставляют на содержание в приюте.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что после нападения собак на школьника в Уфе по поручению прокуратуры специализированная организация срочно выехала на место происшествия.

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