Уфа, 31 января, 2022, 13:17 — ИА Регнум. 12 бездомных собак отловили после нападения животных на школьника в Уфе. Об этом 31 января сообщает пресс-служба городской администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бездомные собаки

Сообщается, что после инцидента с бродячими животными, который произошел в Кировском районе на улице Айской, были проведены рейды, в результате было отловлено 12 безнадзорных собак.

Отмечается, что специалисты применяют гуманные способы поимки при помощи инъекций со снотворным. Животных осматривает ветеринар, проводится обработка от паразитов, вакцинация, стерилизация или кастрация. После этого собаку возвращают в среду обитания со специальной биркой на ухе. В случае, если животное проявляет агрессию, то его оставляют на содержание в приюте.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что после нападения собак на школьника в Уфе по поручению прокуратуры специализированная организация срочно выехала на место происшествия.