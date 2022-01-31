Гватемала, , 13:22 — REGNUM Жители десятков гватемальских поселений обеспокоены угрозой потери урожая из-за выброса пепла вулканом Сантьягуито 29 и 30 января. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Libre.

Пепел от вулкана Volkstat.ru

По сообщениям местных жителей, пепел вулкана угрожает посевам кукурузы, бананов, кардамона, кофе и фасоли. Последний раз подобное извержение, произошедшее 10 лет назад, уничтожило большую часть посевов, оставив местных жителей без урожая.

Правительство не исключает также прямой угрозы жизни и здоровью граждан из-за высокой вероятности схода пирокластического материала в направлении жилых районов.

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