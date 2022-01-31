Гватемала, 31 января, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Жители десятков гватемальских поселений обеспокоены угрозой потери урожая из-за выброса пепла вулканом Сантьягуито 29 и 30 января. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Libre.

Volkstat.ru Пепел от вулкана

По сообщениям местных жителей, пепел вулкана угрожает посевам кукурузы, бананов, кардамона, кофе и фасоли. Последний раз подобное извержение, произошедшее 10 лет назад, уничтожило большую часть посевов, оставив местных жителей без урожая.

Правительство не исключает также прямой угрозы жизни и здоровью граждан из-за высокой вероятности схода пирокластического материала в направлении жилых районов.