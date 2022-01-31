Кейптаун, , 13:12 — REGNUM ВИЧ-инфекция может привести к хроническому течению COVID-19 и накоплению мутаций в организме. К такому выводу пришли учёные Ученые из ЮАР.

Коронавирус

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В исследовании, опубликованном Social Science Research Network, указано, что у женщины, с рождения инфицированной ВИЧ и заразившейся в 2021 году COVID-19, выявлена 21 мутация коронавируса.

Исследователи отмечают, что такое большое количество мутаций в организме у 22-летней девушки накопились за девять месяц, на протяжении которых она болела COVID-19. Так, положительный тест на коронавирус она получила в январе 2021 года, а госпитализирована была в сентябре.

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Антиретровирусная терапия, которая применялась против ВИЧ, помогла вылечиться пациентки и от COVID-19. Её окрепшая иммунная система смогла победить болезнь за десять недель.

«Мутация коронавируса в организме ВИЧ-больного, который не принимает лекарства для лечения ВИЧ, представляет собой потенциальный путь для появления новых вариантов COVID-19», — отмечают учёные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские ученые предупредили, что стремительное распространение штамма коронавируса «Омикрон» гарантирует: он не станет последней версией. По данным эпидемиолога из Бостонского университета Леонардо Мартинеса, чем быстрее распространяется «Омикрон», тем больше возможностей для мутаций. Отмечается, что вирус будет «эволюционировать»: он может возвращаться к человеку после заражения животных или заражать людей «двойными инфекциями».

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При этом «Омикрон», по-видимому, вызывает менее тяжелое течение болезни, чем «Дельта», и его «поведение» дает надежду на то, что вирус в итоге станет более мягким, как обычная простуда.