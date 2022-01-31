Москва, , 13:11 — REGNUM Визит в Россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева предположительно ожидается в феврале. Об этом сегодня, 31 января, заявил секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

Он подчеркнул, что конкретно даты визита Токаева в Москву пока нет.

«О точных сроках Кремль сообщит дополнительно. Но, скорее всего, это будет уже достаточно скоро», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявлял, что приглашение главы Российского государства Владимира Путина президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву посетить Россию остаётся в силе.

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