Газа, Палестина, 31 января, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Израильские войска совершили серию нападений на жителей палестинского анклава в секторе Газа. Об этом сообщает палестинское информационное агентство Wafa.

(сс) Israel Defense Forces Армия Израиля

По данным журналистов, утром 31 января израильские войска обстреляли палестинских фермеров, работавших в поле к востоку от городов Карара и Абасан на юге сектора Газа. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Также, экипажи нескольких катеров военно-морских сил Израиля обстреляли из автоматического оружия лодки палестинских рыбаков, находившихся в море недалеко от города Рафах.

Израильские власти запрещают палестинским судам выходить в море, опасаясь, что они могут быть использованы в военных целях.