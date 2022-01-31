Москва, , 13:06 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин своим указом произвёл ряд важных назначений в руководстве МВД, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Здание МВД России Lodo27

Указом главы государства генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин назначен начальником главного управления на транспорте, генерал-майор полиции Иван Горбунов — начальником главного управления по контролю за оборотом наркотиков, отметил депутат в телеграм-канале.

Генерал-майор в/с Александр Юрчин назначен начальником департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению, генерал-майор в/с Юрий Войнов — начальником департамента информтехнологий, связи и защиты информации; генерал-майор в/с Ильдар Сафиуллин — начальником главного информационно-аналитического центра.

Кроме того, указом полковник Валерий Калачёв назначен начальником НЦБ «Интерпола», полковник полиции Роман Терентьев — начальником управления международного сотрудничества.

Полковник полиции Максим Петрушин получил пост начальника УМВД Ульяновской области, а полковник полиции Андрей Глуздаков стал начальником УВД ЮВАО ГУМВД Москвы.