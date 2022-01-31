Вашингтон, , 13:05 — REGNUM Одним из немногих положительных результатов недавних обменов мнениями между американскими, европейскими и российскими дипломатами стал решительный отказ администрации президента США Джо Байдена и ее союзников требований Кремля о том, чтобы блок НАТО «никогда, никогда, никогда» не принимал Украину в свои члены. Если Вашингтон пойдет на такую уступку Москве, Украина и Грузия окажутся в опасной серой зоне — ни с НАТО, ни с Россией, пишут бывший посол США в Турции и Финляндии Эрик Эдельман и помощник государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Креймер в статье, вышедшей 31 января в Foreign Affairs.

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По их словам, такой шаг не только пойдет вразрез с документами и заявлениями НАТО, и предоставит России того, что она хочет — сферы влияния. При этом ряд западных аналитиков, кажется, встают на сторону российского лидера Владимира Путина — в частности, Майкл Киммейдж, написавший статью для этого же издания, — и призывают закрыть двери НАТО для Украины и Грузии. Украина в любом случае не присоединится в ближайшее время, утверждают эти аналитики, так почему бы не пойти на эту уступку Путину в надежде, что это снизит вероятность военного нападения России? Ведь, утверждают они, посягательство НАТО на границы России на протяжении многих лет было одним из главных источников трений в отношениях с Москвой.

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Подобная аргументация ошибочна, и ее нужно быть отвергнуты раз и навсегда. Следовать их рекомендациям значило бы вознаграждать Путина «за его агрессию» и возлагать вину за нынешнее положение дел не на российского лидера, что «было бы правильно», а на расширение НАТО, благодаря которому на европейском континенте в течение семи десятилетий поддерживается стабильность.

«Путин использует расширение НАТО в качестве удобного предлога, когда на самом деле он опасается появления успешных, демократических, ориентированных на Запад стран вдоль границ России, особенно Украины. Действительно, когда в 2014 году началось российское вторжение, в Европе не было ни одного американского танка, и не было никакой перспективы размещения ракет США или НАТО на Украине (даже когда Кремль разместил ракеты «Искандер» в Калининграде)», — заявили Эдельман и Креймер.

«Сосредоточение внимания на заинтересованности других стран в вступлении в НАТО как на причине путинской агрессии приводит к обратному: соседи России чувствуют необходимость смотреть на Запад, в том числе и на НАТО, из-за путинской реваншистской агрессии», — добавили они.

По словам этих американских дипломатов, прежде всего, было бы ошибкой предполагать, что Кремль «успокоят заверения в том, что членство Украины (и Грузии) в НАТО исключено». Наоборот, уступки, скорее всего, заставят его поднять ставки, поскольку он будет рассматривать такие обещания как признак слабости. В результате Москва может пойти еще дальше и включить в них отказ от членства Киева и Тбилиси в Европейском союзе. В конце концов, именно более тесные связи с ЕС, а не с НАТО, спровоцировали «вмешательство» в дела Украины в 2013 и 2014 годах.

«Тот факт, что вступить в НАТО хотят еще страны, является свидетельством цены путинской агрессии и успеха альянса с его практически беспрецедентным опытом сдерживания нападений на его членов. Именно по этим причинам президент Украины Владимир Зеленский сделал стремление к членству в НАТО одним из основных направлений своей внешней политики, даже если приглашение присоединиться не является неизбежным», — указали дипломаты.

«Закрытие дверей в НАТО, особенно сейчас, деморализует Украину, сделает ее более уязвимой для планов Путина и расколет альянс», — посетовали они.

Такой шаг в отношении Украины и Грузии, которые «уже внесли больший вклад в операции НАТО, особенно в Афганистане, чем некоторые нынешние члены», — стал бы «ужасной ошибкой». В сложившей ситуации, когда невозможно принять две бывшие советские республики в состав альянса, необходимо оставить им возможность такое развития событий.

«Вместо того, чтобы указывать на то, насколько далеки надежды Украины на вступление в НАТО, администрации Байдена следует применить совершенно другой подход: повторить традиционную политику открытых дверей; указать, что демократическая Россия была бы потенциальным членом; делать заявления, касающиеся обеспокоенности Швеции и Финляндии по поводу того, остаются ли двери для них открытыми; и настаивать на том, чтобы Россия выполнила свои существующие международные обязательства, прежде чем вести переговоры о любых дополнительных мерах укрепления доверия или ограничениях обычных вооружений», — предложили они.

«Если не оставить дверь в НАТО открытой, то это лишь подтолкнет Путина к новым захватам земель, поскольку он будет исходить из предположения, что он может убить шансы стран-претендентов на членство, разжигая территориальные споры. НАТО должна доказать неправоту Путина, подтвердив, что у него нет права вето на членство в НАТО, и что агрессия укрепит решимость альянса выполнить свои обязательства и сделает более вероятным то, чего он якобы опасается», — заключили они.