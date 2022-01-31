Москва, 31 января 2022, 13:02 — REGNUM Российские вузы готовы проработать вопрос о бесплатных ПЦР-тестах для несовершеннолетних студентов для посещения учебных заведений, сообщили в понедельник в пресс-службе Миничтерства образования и науки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 января «Молодая гвардия Единой России» направила обращения в Минобрнауки, а также губернаторам ряда регионов с просьбой обеспечить доступ в вузы и средние специальные учебные заведения несовершеннолетних студентов, которые не сделали прививку от коронавируса и не имеют соответствующего сертификата. В обращении предлагалось обеспечить таких студентов бесплатными ПЦР-тестами для возможного посещения средних специальных и высших учебных заведений.
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