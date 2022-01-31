Москва, 31 января, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Российские вузы готовы проработать вопрос о бесплатных ПЦР-тестах для несовершеннолетних студентов для посещения учебных заведений, сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства образования и науки.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

«Вопрос по организации бесплатных ПЦР-тестов находится не в компетенции Минобрнауки России. При этом в случае конкретных обращений от несовершеннолетних студентов вузы готовы проработать этот вопрос в тесном взаимодействии с региональными органами здравоохранения и Роспотребнадзора. Минобрнауки России не располагает информацией о подобных обращениях в администрации вузов», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 января «Молодая гвардия Единой России» направила обращения в Минобрнауки, а также губернаторам ряда регионов с просьбой обеспечить доступ в вузы и средние специальные учебные заведения несовершеннолетних студентов, которые не сделали прививку от коронавируса и не имеют соответствующего сертификата. В обращении предлагалось обеспечить таких студентов бесплатными ПЦР-тестами для возможного посещения средних специальных и высших учебных заведений.

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