Минск, 31 января, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Экономическими показателями Белоруссии за 2021 год удовлетворен белорусский президент Александр Лукашенко. Он заявил об этом 31 января, принимая с докладом председателя правления Национального банка страны Павла Каллаура и своего помощника по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерия Бельского, его слова приводит пресс-служба президента республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Экономика сработала, слава Богу. У нас все возможности есть и в этом году выполнять взятые обязательства и те параметры, которые были определены Всебелорусским народным собранием и нами конкретизированы на этот год. Мы же сознательно их принимали — рост экономики», — сказал он.

Также Лукашенко отметил, что профицит внешней торговли Белоруссии за 2021 год составил $4 млрд и выступил с требованием к Нацбанку и правительству республики выполнить показатели, которые запланированы на нынешний год.

«Никакого давления излишнего не будет <…> хочу вас предупредить и правительство: то, что мы наметили — ВВП и прочие показатели, стабильность должна быть обеспечена, люди не должны переживать, — это святое. Не дай Бог, это не будет выполнено», — отметил белорусский лидер, добавив, что у Нацбанка Белоруссии достаточное количество инструментов для этого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил реализовать правительству Белоруссии ряд ответных мер в отношении Литвы в случае, если ее власти не будут пропускать белорусские грузы.