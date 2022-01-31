Лима, , 13:15 — REGNUM Подтверждение добровольного характера отставки министра внутренних дел Перу Авелино Гильена 30 января обострило политический кризис в стране, вызвав многочисленные разногласия в правящей партии. Об этом сообщает информагентство Prensa Latina.

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Гильен заявил, что не намеревается возвращаться на пост, поскольку за две недели он лишился поддержки президента Педро Кастильо. Лидер «Нового Перу» Вероника Мендоса высказала соболезнования в связи с уходом Гильена, назвав его «честным и смелым человеком, столкнувшимся с коррупцией и авторитаризмом». Она также потребовала от президента объяснения случившегося, а также решительных действий, определяющих направление деятельности правительства.

Ранее премьер-министр Мирта Васкес заявила, что надеется на преодоление конфликта и оставление Гильена на своей должности.

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