София, , 13:01 — REGNUM Неизвестные лица ограбили сразу две церкви за одну ночь в Кюстендилском районе на юго-западе Болгарии. Об этом 31 января сообщает софийская газета «Сега».

Полиция Болгарии (сс)apoltix

По сведениям полиции, первое преступление было совершено в ночь на 31 января в селе Невестино, где злоумышленники вынесли из православной часовни несколько предметов церковной утвари и ящик с пожертвованиями, в котором находилось около 30 левов ($17).

Вторая кража произошла несколькими часами позднее в соседнем селе Овчарци, где воры похитили из часовни около 900 левов ($514) и серебряные кресты.

Как предполагают правоохранители, кражи были совершены одной группой людей. Ведется следствие. Если преступники будут пойманы, им грозит тюремное заключение на срок до 7 лет.