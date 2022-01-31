Москва, 31 января, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Российской Федерации импонирует самостоятельный подход Венгрии к выбору партнёров. Об этом сегодня, 31 января, заявил секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Будапешт. Венгрия

Он уточнил, что Кремль ожидает визит в Россию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана завтра, 1 февраля

«Это очень важный визит. У России весьма развитые отношения с Венгрией», — подчеркнул Песков

ИА REGNUM ранее сообщало, визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву был анонсирован 22 января.

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