Джакарта, , 12:58 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин подтвердил смерть пяти человек, заразившихся штаммом «Омикрон», сообщает Kompas.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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По словам министра, 60% пациентов с COVID-19 не прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Министр призвал к вакцинации от коронавируса пожилых людей и детей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии приняли решение продлить действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали.

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