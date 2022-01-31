Нур-Султан, , 12:57 — REGNUM Сотрудники национального телефонного оператора Казахстана «Казахтелеком» 31 января объявили забастовку. Об этом сообщает информационный портал Informburo.kz.

Роберт Келер. Забастовка

«Продукты питания подорожали, а зарплата осталась на прежнем уровне. Вышло около 100 человек, кабельный цех», — сообщил журналистам один из протестующих.

По информации пресс-службы предприятия, сотрудники компании потребовали поднять им зарплату. Представители руководства компании ведут с ними переговоры.

В «Казахтелекоме» подчеркнули, что якобы своевременно производят индексацию зарплат с учётом темпов инфляции. Также сообщается о разовых выплатах сотрудникам, которые были сделаны ранее.