Подвиг в тылу. Оборонительные рубежи: Сурский и Казанский, 31 января 2022, 13:38 — REGNUM ИА REGNUM продолжает публикацию воспоминаний участников строительства в 1941 — 1942 годах Сурского и Казанского оборонительных рубежей, опубликованных в сборнике «Строители безмолвных рубежей"*. В нём представлены рассказы, собранные чебоксарскими школьниками.
Исхудавшего отца затащил на печку ребёнок
Воспоминания отца Захара Александровича Кулагина том, как строился оборонительный рубеж, приводит его дочь Елена Захаровна Иванова. На начало войны ему был 41 год.
Она также рассказала, что зимой 1941 года начался голод, так как после начала войны из колхозов стали забирать все железные лопаты и ведра, а деревянной лопатой «новую землю не разроешь»:
Елена Захаровна вспоминает, что отец проработал недолго, вернулся в ноябре:
Она также рассказала, что голод «закончился примерно в середине 1950-х годов». А до этого шестилетний сын «прибегал домой и плакал, что у соседней есть хлеб, а у нас нет».
Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 40 города Чебоксары Марией Ивановой (руководитель — В. Ю. Данилова).
«Было трудно, но зато нас не убивали»
Об Александре Константиновне Крынецкой (1913−2011) из Ядрина рассказала её правнучка. По её словам, они ходили рыть окопы под городом Горький, и она говорила, что «нам трудно, но зато нас не убивают»:
Также «для поднятия духа людей» после «особо тяжёлых дней» устраивали отдых с песнями и танцами.
Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 23 города Чебоксары Ростиславом Максимовым (руководитель — Ю. А. Маркиянова).
«В бригаде были одни девчонки по 13 — 15 лет»
Раиса Васильевна Кочеткова (1928 года рождения) из Алатырского района вспоминает, что осенью 1941 года к ним домой пришёл Володя Рудаков:
Она рассказала также, что траншеи были глубиной до двух метров, а на строительство брали еду из дома, а у кого не было — «только воду»:
Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 38 города Чебоксары Полиной Серебряковой (руководитель — Е. Н. Елизарова).
«Стояли на вахте с макетом ружья»
Юлия Викторовна Кольцова (1928 — 2018) из Ядринского района, когда грянула война, поступила в педагогическое училище. Она рассказывали, что у неё было огромное желание учиться, «несмотря на голод и холод».
По словам Юлии Викторовны, в училище, где они жили, «в холодных комнатах стояли по ночам на вахте с макетом ружья»:
Носили тогда лапти, которые сами же и плели. В отсутствие электричества использовали «мигалки», вместо бумаг для выполнения домашних заданий «писали на страницах старых книг между строками».
Фрагмент из материала, собранного ученицей гимназии № 1 города Чебоксары Марией Федуловой (руководитель — И. А. Федулова).
«Боялась, как бы дочь не стала слабоумной»
Мария Васильевна Козлова из Ядринского района рассказала, что при строительстве оборонительных рубежей каждый колхоз получил разнарядку, в том числе отправить определённое количество пеших и конных. По её словам, её 15-летняя сестра Валентина в 1941 году «по поручению отца повезла к Суре на подводе инструменты, людей»:
Ветеран также сообщила, что дети в ожидании взрослых разводили костры, пекли картошку, хлеб заменили толчёной картошкой, смешанной с водой и дрожжами, называя их «лейтенантами»:
Фрагмент из материала, собранного ученицей школ № 28 города Чебоксары Анастасией Игнатьевой (руководитель — И. А. Кириллова).
* — «Строители безмолвных рубежей»: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. — Чебоксары, 2021 — 208 с. Ответственный редактор — кандидат исторических наук Д. А. Захаров.
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