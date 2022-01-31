Луганск, , 12:56 — REGNUM Подготовку к информационной кампании по введению в заблуждение мировой общественности и обвинения Народных республик Донбасса и России в «агрессии» против Украины готовят украинские спецслужбы при поддержке западных спецслужб. Об этом 31 января сообщил начальник управления Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) полковник Ян Лещенко, его слова приводит пресс-служба оборонного ведомства республики.

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Как рассказал начальник управления Народной милиции, разведка ЛНР смогла получить достоверные сведения о разработке такой кампании.

«Целью данной кампании является введение в заблуждение мировой общественности и обвинение Народных республик и Российской Федерации в агрессии против Украины», — указал он, добавив, что силы психологических операций Украины хотят этим посеять панику среди населения и защитников республик.

При этом Лещенко добавил, что на первом этапе такой операции, после начала агрессии ВСУ на Донбасс, украинские спецслужбы намереваются выпускать заранее подготовленные постановочные видеосюжеты о якобы начале «военной агрессии» против Украины со стороны республик Донбасса и России, а на втором — фальшивые видеосюжеты об успехах украинской стороны в якобы успешном отражении мнимой агрессии ДНР и ЛНР и проведении украинской стороной наступления на Донбассе.

«На третьем этапе, украинские СМИ будут публиковать постановочные кадры, якобы демонстрирующие успешные действия украинской армии по продвижению вглубь нашей Республики, целью которых будет подрыв боевого духа наших защитников и распространение паники среди населения», — отметил он.

Также он уточнил, что при этом в телеэфир должны будут выпускаться постановочные видеосюжеты, в которых специально подготовленные люди якобы от лица мирных жителей будут рассказывать об «ужасах войны» и просить «освободить их от российского гнёта».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предложение об оказании военно-технической помощи на безвозмездной основе передали Украине власти Польши.