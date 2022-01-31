Новосибирск, , 12:56 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 31 января, была зафиксирована DDoS-атака на сайт правительства региона и государственные информационные системы. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи области Сергей Цукарь.

«Осложняется это тем, что утро понедельника — пиковое по загрузке время. Информация доведена до уполномоченных органов, проведена фильтрация», — цитирует редакция НГС Новости» министра.

По его словам, ситуацию удалось стабилизировать, но атаки продолжаются волнами.

Отмечается, что из-за этого в работе кол-центра 122 произошёл сбой.