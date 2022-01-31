Екатеринбург, 31 января, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Свердловский областной суд вынес приговор гражданину, обвинявшемуся в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Суд

По данным областного управления СКР, 12 ноября 2020 года он, будучи в состоянии наркотического опьянения, встретил на улице в городе Асбесте незнакомую ему 11-летнюю девочку, которая продавала газеты. Он заманил её к себе в квартиру, изнасиловал и убил, а затем вынес тело из квартиры и прикопал в кустах.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что задержанным оказался ранее судимый гражданин 1980 года рождения. За колючей проволокой он в общей сложности провёл 19 лет. Подозреваемый сам указал место, куда спрятал тело ребёнка, и признался в совершении преступления.

Суд назначил подсудимому пожизненное лишение свободы. Приговор пока не вступил в силу.