Санкт-Петербург, 31 января, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В поликлиниках Санкт-Петербурга утро очередного понедельника, 31 января, вновь отмечено образованием очередей. Медицинские власти объясняют это особенностями поведения петербуржцев.

Onf.ru В поликлинике

В Сети распространяется видео об очереди на вход в поликлиническое отделение №53 в Василеостровском районе. На кадрах видно, как люди стоят на улице друг за другом. О такой же ситуации сообщают и в отношении отделения № 41 в Калининском районе. При этом очевидцы указывают на то, что с кровли крыши и с козырька свисают сосульки, которые представляют опасность.

«97 поликлиника Выборгского района, та же ерунда. Имел счастье сегодня посетить. Домой не идут врачи, перезванивают и настойчиво предлагают сотням ковидным идти в боксы… Медицина СПб уровень 18 века, думаю так по всему городу…» — написал пользователь Виталий В.

Однако некоторые жители отметили, что в других медучреждениях очередей нет. Наталия Б. сообщила, что в Приморском районе «поликлиника вообще пустая», а с ковидом на первом этаже ждут приёма всего четыре человека.

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец 31 января заявил журналистам, что очереди образуются в поликлиниках в восемь часов утра, в то время как отделения открываются в девять. Отметим, сотрудники комитета проводят проверки по факту образования скоплений людей в поликлиниках. Помимо этого комздрав увеличил штат сотрудников.