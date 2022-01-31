Ярославль, 31 января, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля надеются на заключение мировых соглашений между «ПАТП-1» и «Транспортной лизинговой компанией», которое позволит оставить в городе 47 автобусов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу мэрии.

City-yaroslavl.ru Автобусы ПАТП-1

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26−28 января 2022 года арбитражный суд Ярославской области принял решение о расторжении договоров лизинга и возврате «ПАТП-1» лизингодателям 19 автобусов марки «ЛИАЗ» и 8 «ПАЗов». Ранее в декабре аналогичное решение было принято еще по 18 «ЛИАЗам» и 2 «ПАЗам». Таким образом, всего общественный транспорт Ярославля может потерять 47 автобусов.

В мэрии Ярославля заявляют, что все автобусы удастся сохранить, заключив мировые соглашения и погасив долги по лизинговым платежам. На конец прошлого года задолженность «ПАТП-1» составляла 50 миллионов 39 тысяч рублей, по состоянию на январь образовалась просрочка за полгода.

«Задолженность образовалась по договорам лизинга 47 автобусов — 10 автобусов ПАЗ и 37 автобусов ЛиАЗ. В законную силу пока вступило только одно решение по 2 автобусам ПАЗ, по нему планируется выплата и заключение мирового соглашения. Остальные решения не вступили в законную силу, по ним также планируется заключение мировых соглашений по мере погашения задолженности, согласно графика платежей в первом квартале этого года», — пояснили в мэрии.

Городские власти считают, что «ПАТП-1» сможет погасить долги до конца марта 2022 года.