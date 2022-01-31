Каракас, , 13:08 — REGNUM Боливаринаские национальные вооруженные силы Венесуэлы FANB продолжат операции против террористических групп и наркоторговцев на границе с Колумбией, заявил 30 января глава стратегического командования FANB Доминго Эрнандес. Об этом сообщает новостное агентство El Colombiano.

Колумбия и Венесуэла Rαge

Операции на колумбийской границе начались в октябре 2021 года, после того как президент Венесуэлы Николас Мадуро поставил перед армией цель освободить страну от «террористов и вооруженных наркоторговцев из Колумбии».

Армия должна взять под контроль всю пограничную зону и полностью пресечь факты незаконного перехода границы.

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