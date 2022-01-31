Москва, , 12:49 — REGNUM В период пандемии коронавируса с января 2020 года по январь 2022 года стоимость лекарственных препаратов в России возросла на 20%, приводит данные исследования ИХ «Ромир».

Лекарства Domadoktor.ru

Цены на лекарственные препараты в России в декабре 2021 года выросли на 1,2% по сравнению с ноябрем 2021 года

За 2021 год лекарства в России подорожали 9,2%. Всплеск цен был зафиксирован в сентябре — по сравнению с началом года на 17%.

В ходе исследования проанализирована стоимость 67 основных лекарственных препаратов из 15 категорий (обезболивающие, противовирусные и т. д.).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в мае 2019 года в России ввели особое регулирование цен для жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

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