Астана, 31 января, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Казахстане назначен аким (мэр) Алма-Аты. Соответствующий указ 31 января подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токавев.

(сс) selyutinm Алма-Ата

Как следует из документа, этот пост займёт Ерболат Досаев, который до настоящего времени возглавлял Национальный банк страны.

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«Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича акимом города Алма-Ата, освободив от должности председателя Национального банка Республики Казахстан», — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте главы государства.

Другим указом казахстанский лидер освободил от должности акима Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева в связи с переходом на другую работу.