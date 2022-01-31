Ростов-на-Дону, 31 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону следователи начали доследственную проверку по факту гибели двух человек при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 31 января.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Установлено, что от полученных ожогов скончались женщина и её сосед. Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Назначено проведение судебных экспертиз.

Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.

ИА REGNUM сообщало, что в ночь на 31 января пожар вспыхнул в пятиэтажном доме на бульваре Комарова. Площадь возгорания составила 15 кв. метров.