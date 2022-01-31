Улан-Удэ, , 12:45 — REGNUM В селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии приостановлена работа котельной из-за свища на трубопроводе. В результате без тепла остались 44 квартира, в которых проживает 51 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Коммунальная авария в селе Ильинка. Бурятия ГУ МЧС по Бурятии

Авария произошла 29 января, после чего в населённом пункте введён режим ЧС. Отмечается, что теплоснабжение социально-значимых объектов не нарушено.

К 31 января ремонтные работы продолжаются. Для отогрева трубопровода спасатели доставили десять газовых тепловых пушек. Работы на месте контролирует межведомственная рабочая группа.

«Подготовлен пункт временного размещения в школе н.п. Ильинка, вместимостью 230 человек. Жители от расселения отказались. Всего в ликвидации ЧС задействовано 28 человек, 10 единиц техники», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года из-за аварии на теплоцентрали без теплоснабжение оказались тысячи жителей Улан-Удэ. По предварительным подсчётам экспертов, ущерб от происшествия составил около 100 млн рублей.

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