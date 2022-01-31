Сеул, , 12:44 — REGNUM К 2050 году число пожилых людей в Южной Корее может составить 43,9% населения страны. Об это сообщает Yonhap News со ссылкой на отчет Бюджетного управления Национальной Ассамблеи.

Пожилая женщина

Согласно опубликованным данным, к 2030 году численность пожилых людей в стране достигнет отметки 12,98 млн человек, а к 2040 году — 17,22 млн человек.

Число занятых людей в возрасте старше 65 лет увеличится с 2,99 млн человек в 2021 году, до 5,86 млн человек в 2050 году. Что касается людей в возрасте 15−29 лет, то их число, напротив, сократится с 3,87 млн до 1,64 млн человек.

Ожидается, что к 2050 году число занятых молодых людей в Южной Корее сократится до 42,5%.

В документе отмечается, что темпы сокращения общего числа занятых, вероятно, замедлятся в течение следующих трех десятилетий, если на рынок труда выйдет больше пожилых людей. Чтобы справиться с этой ситуацией представители управления призывают правительство приложить усилия для повышения производительности пожилых работников.