Уфа, , 12:45 — REGNUM Проект «Южные ворота Уфы» намерены начать реализовывать весной в Башкирии. Об этом 31 января сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Ремонт дороги Pixabay.com

«Весной приступаем к реализации огромного проекта «Южные ворота Уфы», с глубокой реконструкцией ул. Пугачева, Рыленко и так далее. Это очень серьезный проект. Тоже уже сейчас надо просчитывать и предупреждать, что улица Пугачева будет закрыта на долгое время», — сообщил Хабиров, поручив сотрудникам республиканского минтранса подготовить варианты объезда и оповестить жителей.

Хабиров отметил, что создать нормальную транспортную инфраструктуру в Уфе, к сожалению, не получится без создания неудобства жителям.

«Наша задача, внимательно, подробно, постоянно объяснять об этих наших планах», — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии анонсировал закрытие на реконструкцию старого моста в Уфе.