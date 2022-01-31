Москва, , 12:41 — REGNUM Совет Думы может на заседании 14 февраля рассмотреть вопрос о помощи ЛНР и ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

На фоне волны «Омикрон» Госдума сократила число пленарных заседаний, ближайший Совет думы, который определяет повестку состоится 14 февраля.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что предложение оказать помощи ЛНР и ДНР на фоне агрессии Украины поддержали депутаты всех фракций.

В январе Совет Думы принял решение в феврале обсудить проект обращения главе государства по поводу Донбасса.

Проект постановления о признании ЛНР и ДНР внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым 19 января. Парламентарии обращаются к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР.

Признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и положит начало процессу международного признания обоих государств, отмечается в проекте обращении.

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