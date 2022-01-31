Ижевск, , 12:41 — REGNUM Правоохранителями в Удмуртии за минувшие выходные дни, 29 и 30 января, в ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны граждане, подозреваемые в хищениях средств с найденных банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по республике.

Банковские карты

Всего по подозрению в кражах задержаны пять человек. Три кражи было совершено в Ижевске, по одной — в Сарапуле и Шарканском районе. Суммы похищенного варьируются от 1,6 тыс. до 9,5 тыс. рублей.

Так, причастным к хищению 9,5 тыс. рублей оказался продавец магазина, найденной картой он расплатился при совершении покупок. Карта принадлежала его соседу по лестничной площадке.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счета»).

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре прошлого года в Удмуртии были задержаны восемь подростков, подозреваемых в кражах с банковских карт. Всем подозреваемым от 15 до 17 лет. По версии следствия, через интернет задержанные списывали средства с банковских карт граждан, данные которых находили в различных источниках.