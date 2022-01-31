Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 12:43 — REGNUM Министерство промышленности и торговли России считает, что авария на комбинате «Каменский» (Ростовская область) летом 2021 года случилась по вине руководства цеха и ответственных за контроль производства.

Пожар на химзаводе Photolure

«Комиссией по расследованию организационных причин чрезвычайного происшествия установлено, что причиной ЧП явились грубые нарушения требований промышленной безопасности руководством цеха 101 в процессе устранения сбоя в работе оснастки и должностными лицами, ответственными за организацию производственного контроля на предприятии», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Семьям погибших в рамках отраслевого соглашения и коллективного договора были выплачены компенсации на сумму 93 млн рублей и оказана материальная помощь.

ИА REGNUM напоминает, что в результате аварии на комбинате «Каменский» в Ростовской области вечером 29 июля 2021 года две женщины и пятеро мужчин получили сильнейшие ожоги. Их спасти не удалось. Семьям жертв аварии в качестве единовременной материальной помощи было перечислено 7 млн рублей из региональной казны.

Химзавод «Каменский» занимается выпуском «важнейшей химической продукции для решения задач государственной важности, укрепляя обороноспособность страны».

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