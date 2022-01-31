Ярославль, 31 января, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Ярославской области за сутки выявлено 547 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Антирекорды в регионе продолжают ставиться каждый день. Предыдущий максимум в 494 заражения был установлен 30 января. За сутки выздоровело 85 человек и 3 скончались. 106 человек госпитализировали.

Продолжается прививочная компания. По данным департамента здравоохранения и фармации региона полностью завершили уже 595 тысяч 826 человек, что составляет почти половину населения Ярославской области. Ещё 70 тысяч 522 человека ревакцинировались. Всего развёрнуто 57 прививочных пунктов в 34 медицинских организациях, кроме того, работают 53 мобильных бригады и 46 мобильных пунктов.