Гватемала, 31 января, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Десятки городов в гватемальских департаментах Кесальтенанго, Реталуэлу и Сан-Маркос пострадали от пепла, выброшенного 30 января вулканом Сантьягуито. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Национальный институт сейсмологии, вулканологии и метеорологии Гватемалы подтвердил повышенную вулканическую активность комплекса Санта-Мария-Сантьягуито, выбрасывающего потоки лавы в западном и юго-западном направлениях.

Население предупреждено об опасности выброса пирокластических «бомб» и пепла и о необходимости быть готовыми к эвакуации из опасного района.