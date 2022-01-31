Екатеринбург, , 12:38 — REGNUM В Екатеринбурге выявили нарушения при организации питания в школах № 48 и №73. В том числе в пищеблоке нашли просроченную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

В ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что в школах использовали продукты с истекшим сроком годности, не производили отбор суточных проб. Кроме того, на технологическом инвентаре обнаружили остатки пищи.

Прокуратура возбудила административное дело в отношении заведующих производством. Свердловчан обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Сотрудники получили штраф в размере трех тысяч рублей. В областной прокуратуре отметили, что нарушения в школе уже устранили.