Киев, , 12:49 — REGNUM Украинский министр обороны Алексей Резников готов провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, но только при участии представителей Запада. Об этом Резников заявил в интервью изданию «Левый берег», опубликованном 31 января.

Алексей Резников President.gov.ua

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По его словам, существует «нормандский формат» переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе на уровне президентов, политических советников, министров иностранных дел. Возможны и встречи на уровне министров обороны, но в присутствии «мощных модераторов, посредников того же уровня».

Пока подобная встреча не предлагалась, но она возможна, если её организует НАТО или Евросоюз, США или Великобритания. При этом с глазу на глаз разговаривать с представителями России нет никакого смысла, отметил Резников.

«Я готов встречаться, разговаривать, ответить на вопрос, представляем ли мы им угрозу. Может быть, задать свои вопросы», — сказал украинский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию «отвести войска» от украинской границы и переключиться на дипломатию. При этом, напомним, российское руководство не раз заявляло об отсутствии каких-либо агрессивных намерений в отношении Украины.

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