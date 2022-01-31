Идлиб, Сирия, , 12:44 — REGNUM Правительственная армия Сирии и отряды боевиков, действующих на севере страны, произвели обмен военнопленными. Об этом 31 января сообщает Al-Araby-Al-Jadid со ссылкой на свой источник.

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По словам источника, в процедуре обмена приняли участие представители Ирана.

Обмен пленными произошёл в районе пункта прохода беженцев «Саракиб-Ат-Тарнба» на севере страны. Правительственным войскам были переданы пятеро пленных солдат в обмен на троих боевиков, которые были взяты в плен год и семь месяцев назад.

Помимо пленных, сирийская сторона также получила тело иранского бригадного генерала, погибшего в боях за деревню Тель-Насирия в провинции Хама. Тело погибшего забрали представители иранской дипломатической миссии. Как сообщалось ранее, иранские офицеры действуют в рядах сирийской армии в качестве военных советников.