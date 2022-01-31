Вашингтон, 18 сентября, 2015, 14:10 — ИА Регнум.



worldcarfans.com Джереми Кларксон.

Новое автомобильное шоу Джереми Кларксона, Джеймса Мэя и Ричарда Хаммонда может получить название Gear Knobs (Рычаги коробки передач), сообщает BuzzFeed.

По данным источников издания, словосочетания Gear Knobs уже зарегистрировано не только как название телевизионного шоу, но и оформлено в качестве торговой марки.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший ведущий британского телешоу Top Gear Джереми Кларксон заключил контракт с Amazon Prime на создание новой автомобильной передачи. Согласно контракту с видеосервисом, зарплата Кларксона составит £10 млн ($15 млн) в год. Бюджет проекта составит $250 млн, на эти финансовые средства будет записано 36 серий программы за 3 года.

По предварительным данным, программа должна выйти в эфир уже в 2016 г.

Напомним, ВВС решила не продлевать контракт с Кларксоном, несмотря на многочисленные просьбы фанатов Top Gear вернуть популярного ведущего в шоу. Причиной тому стал скандал на съемках очередного выпуска Top Gear 10 марта. Кларксон набросился на технического продюсера Top Gear Ойсина Таймона, за то, что на съемочной площадке не оказалось горячей еды. Кларксон несколько раз ударил продюсера и обрушился на него с оскорбительной руганью.