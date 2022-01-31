Варшава, 31 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции 30 января заявил, что в настоящий момент Польше не угрожает война. Однако он отметил, что такой ситуации, как сейчас, не было с 1989 года. Об этом передает Polskie Radio.

Fakt.pl Анджей Дуда

Несмотря на отсутствие военной угрозы, Польша, по мнению Дуды, оказалась в непростой политической ситуации: «между двух огней», между вновь соперничающими Востоком и Западом.

При этом, президент выразил уверенность, что представители всех политических сил республики понимают, что несут коллективную ответственность за судьбу страны в особой международной ситуации.

«Мы должны обсудить, какого политического курса мы будем придерживаться в дальнейшем, чтобы выражать нашу единую позицию. Чтобы власть и оппозиция в тяжелых условиях для страны не ругались друг с другом. Для меня это очень важно», — сказал политик.