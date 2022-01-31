Москва, , 12:36 — REGNUM США и НАТО могут заработать на войне на Украине по меньшей мере 0,5 трлн долларов в год. Однако в этом нет никакой заинтересованности у самой Украины. Об этом 31 января заявил глава политической партии «Держава» (Украина) Дмитрий Василец на телеканале «Россия 24».

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ради этих будут отправлять различного рода вооружения, будут всевозможным образом спонсировать, подталкивать или даже подкупать украинских политиков, лишь бы они дали приказ хоть какую-то войнушку устроить на Донбассе. Потому что им нужна кровь», — заявил Василец.

«Нужно здесь нам, украинскому обществу, консолидироваться, чтобы чётко обозначить свою позицию, что мы не хотим участвовать в чужой войне», — указал он.

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