Бухарест, , 12:35 — REGNUM За минувшие сутки в Румынии выявили 20 131 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 31 января сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, положительные тесты на SARS-VOC-2 фиксировались на территории всей страны.

«Коронавирусом охвачены все без исключения регионы Румынии, в ряде уездов необходимо ужесточение карантинных мер», — отмечено в заявлении румынского минздрава.

Сообщается о 41 летальном исходе.

По состоянию на 31 января общее число выявленных жителей Румынии, заразившихся коронавирусом, составило 2,2 млн человек. Из них в стране скончались 59 984 граждан.