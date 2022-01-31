Москва, 31 января, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Следователи просят отправить в СИЗО задержанного по статье о создании террористического сообщества ч. 1 ст. 205.4 УК РФ Казбека Хуранова. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

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По информации агентства ТАСС, Хуранов обвиняется в создании на территории Москвы и Подмосковья ячейки экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Мужчине предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ («Создание террористического сообщества»), 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и 205.2 УК РФ («Пропаганда терроризма»).

Как сообщало ИА REGNUM, по решению Волжского районного суда в Саратове в колонию общего режима отправятся шесть местных жителей, обвиняемые в создании законспирированной ячейки экстремистского международного религиозного объединения «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в России).