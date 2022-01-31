Москва, , 12:32 — REGNUM Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев намерен обратиться в правоохранительные органы по поводу действий неизвестных, устроивших травлю матери члена совета Игоря Каляпина. Об этом сообщила СПЧ Марина Ахмедова в своем Telegram-канале. Она отметила, что ей «не нравятся меры воздействия через матерей, так как воюют с матерями только слабаки».

Валерий Фадеев Kremlin.ru

На дверь квартиры в Нижнем Новгороде, в которой проживает 84-летняя мать члена СПК Каляпина, наклеили плакат, на котором было написано: «Игорь Каляпин защищает террористов. Позор иностранному агенту».

Ранее уполномоченный по права человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что Игорь Каляпин, ранее возглавлявший «Комитет против пыток» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), якобы финансировал семью экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. По мнению правозащитника, он и его сыновья поддерживают террористов.

Ранее задержание супруги бывшего судьи Заремы Мусаевой и её привлечение в качестве свидетеля по делу о мошенничестве с доставкой из Нижнего Новогорода в Чечню в сопровождении правоохранителей вызвало широкий резонанс. В ситуацию вмешался в том числе Госдеп США, потребовавший от главы Чечни Рамзана Кадырова освободить супругу экс-судьи.

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